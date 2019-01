Kellogg’s is continu op zoek naar technische talenten

Mechelen - Met jaarlijkse groeicijfers tussen 5 à 10% is voedingsbedrijf Kellogg’s in Mechelen - beter bekend als de Pringles fabriek - permanent op zoek naar talenten met een technische achtergrond. Een coach neemt nieuwkomers op sleeptouw. Om een vlotte inwerkperiode te garanderen, worden er opleidingen op de vloer verzorgd. Doorgroeien behoort zeker tot de mogelijkheden.

De Pringles fabriek in Mechelen startte in 1996 op als onderdeel van Procter & Gamble en maakt sinds 2012 deel uit van de voedingsgroep Kellogg’s, bekend van de ontbijtgranen. “Op jaarbasis produceren wij 95.000 ton (95 miljoen kilogram) chips vooral voor de Europese markt. In de Mechelse vestiging tellen we zo’n 550 medewerkers en daar bovenop een 100-tal Europese functies in de afdelingen engineering, aankoop en research & development,” vertelt fabrieksdirecteur Bart Van Audenhove.

Passie en doorzettingsvermogen lonen

De loopbaan van Jurgen Jamin (46) bewijst dat passie en doorzettingsvermogen lonen. Met een diploma A2 mechanica startte Jurgen 21 jaar geleden als operator, het werk sprak hem direct aan om verschillende redenen. “Het takenpakket met zowel controle als onderhoud zorgt voor de nodige variatie. Door de grote schaal van onze organisatie krijg je regelmatig de kans om nieuwe lucht op te snuiven.”

“Als ik ergens start, bijt ik me vast in mijn job maar ik hou ook van vernieuwing. Op die manier maakte ik na mijn eerste 4 jaar de overstap naar een andere area en uiteindelijk groeide ik door tot mijn huidige functie als Productie teamleader. Ik volgde heel wat trainingen rond leadership, een goede basis om de 11 medewerkers uit mijn team mee aan te sturen en te motiveren.”

Collegiale sfeer

Yannick Wauters (23) is pas enkele weken aan de slag bij Kellogg’s via een tip van zijn oom Jurgen Jamin. Na een beroepsopleiding kok ging Yannick aan de slag bij een productiebedrijf met de focus op gewapend beton. “De overstap naar Kellogg’s bevalt me uitstekend. Ik heb een contract van onbepaalde duur. Ik ben actief in een volcontinu 5 ploegenstelsel, inclusief weekends, wat ervoor zorgt dat er nog heel wat vrije tijd overblijft.”

“Ik zie er onder meer op toe dat de Pringles in de juiste dosissen worden verpakt, ik grijp in bij technische problemen en tracht de stilstand van machines te voorkomen. Ik zorg ook voor het periodieke onderhoud van machines. Ik voelde me zeer welkom in het bedrijf, de collegiale sfeer zorgt ervoor dat ik me helemaal thuis voel.”

Operators met een meerwaarde

Momenteel heeft Kellogg’s Mechelen nog een 15-tal vacatures voor technische profielen, voornamelijk met een TSO A2 diploma of BSO diploma met relevante werkervaring. Ook is Kellogg’s op zoek naar teamleaders met productie-ervaring, en process engineers met een master diploma in engineering & analytische skills. “Wij kijken niet specifiek uit naar standaard techniekers maar naar medewerkers met een meerwaarde. Ze moeten ook problemen aan machines kunnen oplossen en controles uitvoeren om te verzekeren dat een productielijn in optimale conditie is. Ook het schoonhouden van de werkomgeving en kwaliteitstesten behoren tot hun takenpakket,” vertelt Gert Ons, HR-manager bij Kellogg’s.

