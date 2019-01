Engelse voetbaltrainer is wel heel radicaal voorstander van Brexit: “Naar de hel met de rest van de wereld”

De Engelse voetbaltrainer Neil Warnock van het Welshe Cardiff City heeft in niet mis te verstane bewoordingen gezegd wat hij vindt van de Brexit.

De Brexit houdt ook gevolgen in voor de voetbalwereld: afhankelijk van de regeling die de Britse regering treft, zullen voetbalclubs in de Premier League het moeilijker dan wel makkelijker krijgen om buitenlandse spelers aan te trekken. Toen die kwestie werd voorgelegd aan Cardiff-trainer Neil Warnock, was het hek van de dam.

“Ik weet niet waarom politici niet doen wat hun land wil”, maakte de man zich boos. “We hebben gestemd en nu zien we verschillende politici en anderen proberen een voet tussen de deur te krijgen… Waarom hebben we dan een referendum gehad? Ik kan niet wachten om de Europese Unie te verlaten. Ik denk dat we dan veel beter af zouden zijn, in elk aspect. Ook wat het voetbal betreft. Naar de hel met de rest van de wereld.”