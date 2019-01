Bart De Wever wil Vlaams minister-president worden

/ Antwerpen - N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever zal bij de komende verkiezingen de lijst trekken voor het Vlaams Parlement in de kieskring Antwerpen. En hij stelt zich meteen uitdrukkelijk kandidaat om Vlaams minister-president te worden. “Als de kiezer dat wenst”. Zo heeft hij zonet aangekondigd in een persconferentie. De Wever zal in dat geval een opvolger zoeken als burgemeester van Antwerpen en als partijvoorzitter.

In een inderhaast bijeen geroepen persconferentie heeft N-VA maandagmorgen een aantal van de belangrijkste lijsttrekkers voor de komende verkiezingen bekendgemaakt.

Bart De Wever zal in de kieskring Antwerpen de Vlaamse lijst trekken. Hij stelt zich ook uitdrukkelijk kandidaat om Vlaams minister-president te worden, in navolging van Geert Bourgeois. De Wever zal in dat geval niet langer burgemeester van Antwerpen zijn, maar weigert zich uit te spreken over een eventuele opvolger. “Eerst moet de kiezer spreken”.

“Tot een week geleden heb ik gezegd dat ik burgemeester blijf. Dat wil de mens De Wever ook. Maar dat is in conflict gekomen met partijvoorzitter De Wever. Wij denken dat dit de beste combinatie is. La Flandre passe avant le rêve (Het belang van Vlaanderen gaat voor op persoonlijke dromen, nvdr).” Ook het partijvoorzitterschap zou De Wever opgeven als hij minister-president wordt. “The power of the wolf is in the pack”, zo besloot hij.

Jambon is kandidaat-premier

De aankondiging van De Wever komt als een verrassing want de laatste weken circuleerde vooral de naam van gewezen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon als opvolger van Bourgeois. Maar Jambon zal in Antwerpen dan weer de federale lijst trekken. En ook hij stelt zich kandidaat als premier.

N-VA benadrukte ook nog altijd te willen deelnemen aan het federale beleidsniveau maar “alleen als daar de nodige garanties voor een gepast Vlaams beleid tegenover staan”. Daarbij werd vooral verwezen naar een gedegen migratie- en veiligheidsbeleid en sociaal-economisch beleid.

“Bolwerk Vlaanderen verdedigen”

“De PS heeft de ‘reconquista’ aangekondigd en wil de macht weer heroveren. Ze willen de sociaal-economische hervormingen die noodzakelijk zijn terugdraaien. Zo’n machtsovername door de PS moet te allen prijze vermeden worden. Wij willen het bolwerk Vlaanderen verdedigen. De oplossing daarvoor ligt voor ons uiteraard in confederalisme. We willen alleen deelnemen aan een federaal beleid als dat gevoerd wordt zoals N-VA dat wil.”

Bourgeois trekt Europees

Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal zichzelf dus zeker niet opvolgen. Hij trekt wel de Europese lijst. “Ik ben blij met de strategische keuzes die mijn partij maakt”, benadrukte hij. “De keuze is in consensus gemaakt. En op deze manier kan ik mij presenteren aan alle Vlaamse kiezers.” Ook De Wever benadrukte dat “we samen beslist hebben om een zo goed mogelijke samenstelling van de lijsten te krijgen, en we zijn daar ook in geslaagd”. Over de andere lijsttrekkers is voorlopig wel nog niets bekendgemaakt.

“Woordbreuk eerste klas”

Wouter Van Besien, lijsttrekker en fractieleider van oppositiepartij Groen in Antwerpen, liet op Twitter meteen zijn ongenoegen blijken over de mogelijke overstap van De Wever. “Voor De Wever waren de Antwerpse verkiezingen blijkbaar maar om te lachen. [...] Woordbreuk eerste klas.”