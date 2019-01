Gegeerde Alejandro Pozuelo traint niet mee bij Racing Genk door “stramme spieren”

Alejandro Pozuelo is maandagochtend niet aanwezig op de training van KRC Genk. Coach Philippe Clement kwam onmiddellijk alle geruchten over een mogelijke transfer naar het Saoedische Al-Ahli de kop indrukken. Hij zei dat Pozuelo wel degelijk op de club is, maar dat hij door stramme spieren niet kan trainen en dat dat begrijpelijk is voor een speler die nadenkt over zijn toekomst. De Genkse oefenmeester verwacht dat Pozuelo in principe dinsdag de training hervat.