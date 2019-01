Dak van oude schuur begeeft onder hevige rukwinden, ook gevel instabiel

Damme - Het dak van een oude boerderijschuur in het centrum van Damme is zondagavond volledig ingestort. Enkele felle rukwinden zorgden ervoor dat het gebouw volledig vernield werd. Er was niemand thuis, dus er raakte ook niemand gewond.

Wie maandag door de Kerkstraat in Damme wil rijden zal toch een ommetje moeten maken. Want die is op burgemeestersbevel in beide richtingen afgesloten. De reden: het dak van de boerderijschuur - eigenlijk de enige in het centrum - is helemaal ingestort. De voorgevel staat nog gedeeltelijk recht, maar is wel instabiel. De burgemeester nam dan ook geen risico en liet de straat volledig afsluiten om te voorkomen dat wagens of voetgangers door eventuele brokstukken geraakt zouden worden. “Ik ben ‘s avonds gaan kijken en toen vielen nog wel enkele brokstukken op het voetpad”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). “Maar in het donker kon de brandweer maar weinig doen en op dat uur een aannemer vinden was ook niet zo evident.”

Instabiele voorgevel

De oproep kwam zondagavond even voor 21 uur bij de brandweer binnen. Het was op dat moment hevig aan het waaien in de streek en daar was de oude boerderij duidelijk niet meer op voorzien. De wind deed het dak en een groot deel van de rest van het gebouw instorten. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon daar uiteindelijk nog maar weinig aan veranderen.

Foto: tlg

Vandaag zal een aannemer zich over de instabiele voorgevel buigen. Wellicht wordt de rijbaan vanavond dan ook opnieuw vrijgegeven.