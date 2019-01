Dertiger sloeg zwangere vriendin zo hard dat ze het niet overleefde

Brugge - Een dertiger uit Zeebrugge heeft tien jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij zijn zwangere vriendin zo zwaar toetakelde met vuistslagen dat ze het niet overleefde. Volgens de advocate van de nabestaanden handelde Benjamin J. met het oogmerk om te doden en moest de zaak daarom naar assisen gestuurd worden. Maar de strafrechter wees dat verzoek van tafel.

Jocelyne Ingabire (33) was amper tien jaar oud toen ze samen met haar jongere zusjes Rwanda ontvluchtte, nadat haar beide ouders vermoord waren tijdens de genocide van 1994. Ze kwam bij een tante in Brussel wonen en verhuisde later naar een appartement in de Noordhinderstraat in Zeebrugge, waar ze zich in 2016 ontfermde over Benjamin J. (33), een dakloze klaploper met een drankverslaving. De twee begonnen een relatie, die echter gekenmerkt werd door drank en geweld. Op 25 mei 2017 hadden de twee opnieuw zwaar gedronken toen ze omstreeks 22 uur slaande ruzie kregen. J. takelde zijn vriendin, die toen zeven weken zwanger was, zwaar toe met vuistslagen.

Jocelyne Ingabire Foto: aft

De volgende ochtend kreeg hij de jonge vrouw niet meer wakker. Hij nam een foto van haar en stuurde die naar een kennis, die hem zei dat hij een dokter moest bellen. Pas anderhalf uur later belde J. naar zijn huisarts, maar die kon niet meteen komen. Achteraf verklaarde de arts dat J. de ernst van de situatie onvoldoende had benadrukt. En hoewel ze blauwe plekken vertoonde en het appartement vol bloedspatten hing, wachtte J. vervolgens nog zes uur om alarm te slaan. Intussen dronk hij nog een fles wijn en kroop zelfs even opnieuw in bed. Rond 20 uur werd in het ziekenhuis de dood van de jonge vrouw vastgesteld en een autopsie wees uit dat brute vuistslagen een fatale hersenbloeding hadden veroorzaakt.

Asociaal moederskind

Tot ongeloof bij de nabestaanden achtte het OM het niet bewezen dat J. zijn vriendin bewust liet sterven. “Het moet veeleer uit marginaliteit, zattigheid en dommigheid zijn geweest”, stelde procureur Roeland Vasseur tijdens het strafproces in december. Vasseur omschreef J. als een asociaal moederskind, dat niets deed met de kansen die hij kreeg en de schuld hiervoor bij anderen legt. Hij vorderde tien jaar effectieve celstraf wegens opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood van het slachtoffer tot gevolg en met de zwangerschap als verzwarende omstandigheid. Wat de aanleiding voor de feiten juist was zal wellicht altijd een mysterie blijven want J. blijft erbij dat hij zich niets meer herinnert van de noodlottige nacht. “Hij wist ook helemaal niet dat ze zijn kind droeg”, aldus zijn advocate Suzy Cooleman.

Benjamin J. drukte tijdens het proces zijn spijt uit. “Ik had echt niet door dat haar situatie zo ernstig was. Ik wou haar niet dood want ik zag haar echt graag en wou kinderen met haar. Het spijt mij enorm.” Nadia Lorenzetti, de advocate van de zus van Jocelyne, drong er tijdens het proces op aan om de feiten alsnog te kwalificeren als doodslag. “Het is hallucinant dat we vandaag in de correctionele rechtbank staan in plaats van het hof van assisen. En dat allemaal door dat ongeloofwaardige verhaal over zijn geheugenverlies. Het oogmerk om te doden staat overduidelijk vast. Op het appartement is een briefje gevonden waarin Jocelyne schrijft dat ze elke dag vreesde voor haar leven”, stelde Lorenzetti tijdens de pleidooien. Maar de rechter ging maandag niet in op het verzoek van Lorenzetti.

Ook de tante van Jocelyne stelde zich burgerlijke partij in de zaak en richtte zich in de rechtbank tot J. “Je hebt niet enkel een persoon gedood, maar een hele familie”, snikte ze. Volgens advocaat Simon Bekaert was het slachtoffer zwaar getraumatiseerd door wat ze meemaakte als kind. “Als je daar als westerling een relatie mee aangaat heb je de verantwoordelijkheid om haar met zorg te omringen. Maar in de plaats werd ze brutaal doodgeslagen, terwijl ze de gruwel van Rwanda overleefde. Dit is het meest tragische levensverhaal dat ik ooit moest aanhoren.”

De tante en de stiefbroer van Jocelyne kregen elk een schadevergoeding van 15.000 euro toegekend.