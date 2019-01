Brussel / Zaventem - Vanaf 6 februari kan nog tien minuten gratis halt worden gehouden op de drop-off zone op Brussels Airport. Dat meldt de luchthavenbeheerder maandag. Wie er langer dan 10 minuten parkeert, zal moeten betalen.

In parkings P1, P2 en P3 kan dan weer dertig minuten gratis worden geparkeerd, zodat bestuurders in alle rust passagiers kunnen afzetten of ophalen op de luchthaven. Daarvoor is de Pcard+ nodig, die gratis online kan worden aangevraagd.