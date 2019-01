Vrouw vrijgesproken van ‘terroriseren’ schooldirecteur en zijn echtgenote

Brugge - Een 57-jarige vrouw uit Brugge is in de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor belaging en bedreiging van een gepensioneerde schooldirecteur en zijn vrouw. An B. ontkende de feiten in alle talen. “Ik ga kapot aan deze zaak”, snikte ze tijdens de pleidooien.

Sinds halfweg de jaren negentig krijgen gepensioneerd schooldirecteur N.D. en zijn vrouw anonieme dreigtelefoontjes en dito brieven in de bus van hun appartement in de Gustave Vincke Dujardinstraat in Brugge. “Ik maak je kapot, rotzak! Wacht maar af”, “Ik pak je wel met je heks” en “Binnenkort woedt er een brandje” zijn maar enkele van de dreigementen die in uitgeknipte krantenletters te lezen stonden in de brieven. Daar bleef het niet bij. De deurbel van de slachtoffers werd met teer beklad en de gang werd tientallen keren met verf en eieren besmeurd. In 2002 hielden de dreigementen en vandalenstreken plotseling op, maar in 2008 begonnen ze opnieuw, waarna de politie via een telefonieonderzoek uitkwam bij beklaagde An B., die in hetzelfde appartementsgebouw woont. Ze ontkende de feiten met klem, waarna de zaak in 2009 geseponeerd werd bij gebrek aan bewijs.

Geen DNA

Toen er in 2015 opnieuw dreigbrieven toekwamen en er daadwerkelijk brand werd gesticht, volgde een huiszoeking bij B. en werd ze gearresteerd. Het OM verwees tijdens de pleidooien eind november naar een doos met gouden kleefletters die tijdens de huiszoeking werd aangetroffen. “Ze leken sterk op de letters die we vonden op sommige dreigbrieven.” Op de brieven werd evenwel nooit DNA aangetroffen van B., die de feiten staalhard bleef ontkennen. Haar advocaat vroeg de vrijspraak en richtte zijn pijlen op het onderzoek. “De brieven verwezen inhoudelijk naar het verleden van het slachtoffer als schooldirecteur. De werkelijke dader moet dan ook in het schoolmilieu gezocht worden. In een gemeenschappelijke ruimte in het gebouw liggen de telefoondraden bloot en daar kan in principe iedereen een telefoontoestel op aansluiten. Die stickertjes gebruikte mijn cliënte overigens om foto¬albums te versieren. Zij heeft ook totaal geen motief. Ze ging vroeger zelfs nog samen op reis met de burgerlijke partijen”, aldus Nick Lucas, de advocaat van B.

“Met welke reden zou ik dit in godsnaam mijn buren aandoen”, snikte B. tijdens de pleidooien. “Sinds 2009 word ik scheef bekeken voor zaken die ik niet gedaan heb. De politie behandelde me als een gangster. Ik ga echt kapot aan deze zaak.”