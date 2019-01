Albert Heijn blijft in België , Delhaize opent 100 nieuwe winkels

Brussel - Ahold Delhaize heeft ambitieuze plannen in België. Het Nederlandse merk Albert Heijn blijft als aparte keten in België actief, en krijgt er de komende jaren 30 à 50 winkels bij. Zusterbedrijf Delhaize wil de komende jaren zelf driehonderd nieuwe winkels openen in ons land.

Er was lange tijd onduidelijkheid over de toekomst van Albert Heijn in België, dat net als Delhaize onderdeel is van supermarktgroep Ahold Delhaize. Maar het bedrijf blijft dus als aparte entiteit actief in ons land. Vandaag telt de keten 42 winkels. Daar komen er de komende jaren 30 à 50 bij.

Ook Delhaize wil de volgende drie à vier jaar nieuwe winkels openen: er komen honderd nieuwe supermarkten (supermarkten, AD of Proxy) bij. Delhaize zet ook, zoals eerder aangekondigd, in op het succes van stads- en gemakswinkels. Delhaize ziet een potentieel van 200 Fresh Ateliers en Shop&Go’s.

De nieuwe winkelopeningen zullen extra banen opleveren. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Ook waar de nieuwe winkels zullen komen, werd nog niet gecommuniceerd.