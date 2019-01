Wijting is ‘Vis van het Jaar 2019’

Kallo - Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft de wijting verkozen tot ‘Vis van het Jaar 2019’

. De zilverkleurige vis is familie van de kabeljauw en kan 20 tot 70 centimeter groot worden. Wijting is geen populaire soort en vissers gaan er niet bewust naar op zoek. Toch wordt de vis vaak opgehaald in de Noordzee, de Keltische Zee en het oostelijk Engels Kanaal.

Slechts 5 procent van de Belgische gezinnen kocht wijting in 2018. Nochtans heeft de soort heel wat troeven volgens VLAM. De relatief goedkope vis is bijvoobeeld wel een klassieker in de Franse keuken.

VLAM zal de wijting dit jaar promoten met receptenfolders en promotiecampagnes. Er komt ook een mediacampagne en een horeca-wedstrijd om ‘Viskok van het jaar 2020’ te worden.

Het is de 31ste keer dat VLAM samen met de visserijsector een ‘Vis van het Jaar’ kiest. Het is al de derde keer dat die eer te beurt valt aan de wijting. Vorig jaar werd de zeeduivel nog voor de tweede keer tot ‘Vis van het Jaar’ gekozen.