Krijgt Theresa May straks de genadeslag? Blijft ze premier? En hoe groot is de kans op ‘no Brexit’?

Morgen is het de dag van de waarheid voor de Britse premier Theresa May. Het Lagerhuis zal dan beslissen over het lot van het uittredingsakkoord dat ze heeft bereikt met de Europese Unie. Een akkoord dat de voorbije maanden al meermaals door het slijk werd gehaald en wellicht zal worden weggestemd. Maar hoe zal May omgaan met die nederlaag? En zal de geplande Brexit dan nog kunnen doorgaan op 29 maart?

“Ze zal het niet halen, dat is zeker”, zegt politicoloog Hendrik Vos aan onze redactie. “Geen enkele oppositiepartij zal haar steunen en ook binnen haar eigen partij is er geen consensus.”

Duidelijker kan het niet: niemand lijkt tevreden met het historische Brexit-akkoord dat Theresa May in november bereikte met de Europese leiders. Zelf is de Britse premier, berucht om haar hardnekkigheid, onvermoeibaar blijven strijden voor dat Chequers Akkoord. Een maat voor niets, zal morgen blijken.

‘My deal or no deal’

Keer op keer heeft May ermee gedreigd: het wordt mijn deal, of geen deal. In theorie kan haar akkoord goedgekeurd worden door een meerderheid in het Britse Lagerhuis en kan de Brexit, voorzien op 29 maart, gewoon doorgaan volgens haar plan. Al zou dat een mirakelscenario zijn. De premier heeft 318 stemmen nodig, maar strandt op volgens Britse media op 221 stemmen. Meer dan 400 parlementairen zijn dus tegen. Kortom: het land stevent wel degelijk af op no deal, en dan is het koffiedik kijken hoe May zal reageren op die finale afwijzing.

Politicoloog Hendrik Vos: “Weet May het zelf wel nog?” Foto: Bart Dewaele

“Het is moeilijk inschatten wat haar volgende stap zal zijn”, zegt ook Hendrik Vos. “Weet ze het zelf wel al? Ze heeft geen noodrem om aan te gaan hangen om de gemoederen te bedaren. De sfeer is al zo chaotisch, zo’n knoeiboel. Geen enkele uitkomst brengt rust.”

Als het akkoord wordt weggestemd, blijven nog enkele opties mogelijk. Al lijken het stuk voor stuk doemscenario’s.

Optie 1: geen Brexit

Geen deal, is geen Brexit. Of dat is toch waar May al een tijdlang op aanstuurt. Maar de kans dat de uittreding uit de EU finaal van tafel wordt geveegd vanwege de onmogelijkheid het georganiseerd te krijgen, is klein. “Het is onwaarschijnlijk dat de Brexit volledig wordt afgeblazen”, aldus Vos. “De Britten hebben er namelijk voor gestemd.”

Uit vrijgegeven fragmenten van een toespraak die May vandaag zal geven, heeft ze het onder meer over hoe het vertrouwen in de politieke catastrofaal zal beschadigd worden als de Brexit niet kan worden doorgevoerd volgens plan.

Optie 2: harde Brexit

Een Brexit zonder deal, is ook mogelijk. In dat geval zal Groot-Brittannië zonder akkoord op 29 maart uit de EU tuimelen. “Zo’n harde Brexit zal op veel fronten enorm veel chaos veroorzaken. Natuurlijk is Groot-Brittannië niet te vergelijken met Zuid-Soedan: mensen gaan niet plots honger lijden of doelloos door de straten zwerven, maar toch zullen de gevolgen voelbaar zijn in het dagelijkse leven”, klinkt het. “Alle bestaande afspraken met de EU zijn dan niet langer van toepassing. Denk daarbij aan de dienstverlening, controles aan de grensovergangen en de economie in het algemeen.”

Optie 3: uitgestelde Brexit

Zal May haar ontslag indienen bij een ferme nederlaag? Foto: AP

Een zeer waarschijnlijke optie is dat er zal geprobeerd worden om tijd te rekken. “In Europese kringen wordt het tijdkoop-scenario naar voren geschoven. Dan is 29 maart niet langer de deadline om uit de EU te stappen en heeft May tijd om een nieuw voorstel op tafel te leggen.”

Al is ook dát een dubieus scenario: als de Britten volgende zomer nog niet uit de EU zijn gestapt, moeten hun vertegenwoordigers mee naar de Europese verkiezingen. “Dat zou al helemaal onlogisch zijn”, aldus Vos. “De nieuwe deadline moet dus ten laatste in juni liggen.”

Extra tijd biedt eveneens ruimte voor een nieuw referendum, maar daar is May nog nooit voorstander van geweest.

May premier af?

Als het akkoord van May morgen wordt weggestemd, heeft ze drie dagen de tijd om met een alternatief op de proppen te komen. Al zal veel afhangen van hoe groot haar nederlaag nu precies zal zijn: het woord ‘ongezien’ is al meermaals gevallen in parlementaire kringen en de Labour-partij zal hoe dan ook een motie van wantrouwen indienen. Als die wordt gevolgd door een meerderheid, valt de regering. In dat geval zal May haar ontslag indienen en moet een nieuwe premier gezocht worden.

Toch is het goed mogelijk dat May slechts ‘een nipte nederlaag’ tegemoet gaat. Dan kan ze de daaropvolgende dagen gebruiken om de brokken te lijmen. “De dynamiek die ontstaat laat op de avond, valt niet te onderschatten. Het kan goed zijn dat er al meteen chaos ontstaat op de financiële markt. Mogelijk zullen verschillende parlementairen dan schrikken van het signaal dat ze zelf de wereld hebben ingestuurd, en toch nog van stem willen wisselen. Maar één ding staat vast: hier komt niemand uit als winnaar”, besluit Vos. “Niemand heeft dit gewild.”