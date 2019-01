Leerling-chauffeur betrapt met 2,6 promille

Mechelen - De politie heeft afgelopen weekend opvallend weinig dronken chauffeurs uit het verkeer geplukt, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Een jongeman met een voorlopig rijbewijs spande wel de kroon. Bij een controle in Mechelen bleek dat hij 2,6 promille in het bloed had.

De politie hield vrijdag, zaterdag en zondag een weekend zonder alcohol en kondigde overal in ons land extra controles aan. Toch was het niet bij zo een controle maar na een aanrijding dat politie van Mechelen-Willebroek zaterdagavond een jongeman betrapte met 2,6 promille in het bloed. “Hij had een verkeersongeval veroorzaakt op de Postzegellaan”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Bij aankomst bleek de bestuurder duidelijk dronken te zijn. Hij mocht zijn roes uitslapen in een van onze doorgangscellen.”

Groot was de verbazing bij de agenten toen bleek dat de man niet eens een rijbewijs had, enkel een voorlopig rijbewijs B, dat meteen werd ingetrokken voor vijftien dagen.

“Met zo een rijbewijs is het verboden om in weekendnacht tussen 22.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends te rijden. Daar krijgt hij een extra proces-verbaal voor”, zegt Van de Sande.

De bestuurder zal zich voor het rijden onder invloed voor de politierechter moeten verantwoorden. Daar riskeert hij naast een rijverbod, eens hij over zijn volwaardig rijbewijs beschikt, ook nog een fikse geldboete.

Volgens de politie van Mechelen-Willebroek werd de jongeman twee jaar geleden al eens betrapt op dronken rijden. Hij had toen 2,7 promille in het bloed. En toen had hij helemaal geen rijbewijs.