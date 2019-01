Antwerpse drag queen treedt op onder de neus van Poetin: “Alleen mijn roze valies kan echt niet mee”

Antwerpen - Het gaat de Antwerpse drag queen Sederginne voor de wind. Ze is net terug van optredens in Washington en New York na een heel seizoen te performen in Mikonos en nu trekt ze alweer richting Rusland. Daar treedt ze op in twee van de grootste homodiscotheken van het land, en zowat onder de neus van president Poetin. “Maar die is niet welkom. Hij mag wegblijven van mij.”

Hoe kom je als drag queen in ’s hemelsnaam in Rusland terecht? Het land van de wet tegen ‘homopropaganda’? “Heel toevallig eigenlijk”, volgens Sederginne - Serge voor de vriendinnen - “Het is allemaal begonnen in Mikonos, waar ik een aantal maanden per jaar optreed in het Elysium Hotel. Daar komen nogal wat mensen met geld en connecties, waaronder de eigenaar van twee homodiscotheken in Rusland. Eentje in Moskou en een in Sint-Petersburg. Die heeft mij gevraagd om ook daar te komen optreden.”

Vorig jaar trok hij voor het eerst naar de discotheek in Moskou, nu doet Sederginne ook Sint-Petersburg aan. “Ik ben alleen wat nerveus om de trein te nemen tussen die twee steden. Ik bedacht mij onlangs dat ik daar met mijn roze valies echt niet kan aankomen, dus ik moet er nog snel een zwarte gaan kopen.”

Bang om opgepakt te worden is hij niet, maar enige voorzichtigheid is duidelijk wel geboden. “Eenmaal je binnen bent in een club kan alles in Rusland, of die indruk heb ik toch. Maar op straat is iedereen wel heel neutraal. Ik denk dat de politie niet moeilijk doet zolang alles achter gesloten deuren blijft.”

Mikonos, Washington, New York, Moskou,... De lijst van plaatsen waar Serge al optrad, begint er stilaan eentje te worden waar menig ander artiest jaloers op zou zijn. En dat allemaal voor de jongen die zijn carrière begon als ‘wc-madam’.

Sederginne in actie in Mykonos Video: Sederginne

Foto: Instagram

“Ik had een studentenjob nodig, en ik zag dat het Hessenhuis (bekende Antwerpse homobar, nvdr.) een ‘wc-madam’ zocht. Dat stond ook letterlijk zo op het papier in de bar, dus heb ik gezegd dat ik dat wel wilde doen. In drag. Dus ik heb mij snel een jurk in elkaar genaaid en zo ben ik begonnen. Toen het Hessenhuis ook een missverkiezing voor drag queens organiseerde heb ik daar aan deelgenomen en voilà.”

Ondertussen is Serge 25 en al bijna tien jaar actief als drag queen. Hij werd ondertussen ook een van de enigen in Vlaanderen die er zijn beroep van kon maken. “Het grootste verschil tussen mij en andere drag queens is dat mijn show vooral om comedy draait, en veel zelfspot. Anderen willen, zeker in het begin, liever de perfecte lookalike zijn van Céline Dion of zo, maar daar ging het bij mij nooit om.”

Rupaul’s Drag Race lonkt

Met een palmares als het zijne dringt de vraag zich op: zou hij ooit deelnemen aan RuPaul’s Drag Race, de grootste talentenjacht voor drag queens wereldwijd, moest het mogelijk zijn? “Helaas kan je als niet-Amerikaan niet deelnemen aan het origineel, maar er zijn al telefoontjes geweest met productiehuizen die de show naar de Benelux willen brengen. Als dat er ooit van komt, zie ik dat zeker zitten. Die show is voor veel mensen toch de referentie geworden voor drag. Het is alleen zonde dat mensen er hun lokale queens wat door vergeten.”