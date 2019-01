Peuter valt in 110 meter diepe waterput in Spanje, reddingsactie houdt land in de ban

Peuter valt in 110 meter diepe waterput in Spanje Foto: Bomberos de Malaga

In Spanje is zondag een 2-jarig kind in een diepe en erg smalle put gevallen tijdens een familie-uitje. Hoe het incident zal aflopen, is nog onduidelijk: de kleine Yulen is nog niet precies gelokaliseerd. Het land is intussen de ban van de reddingsactie.

Het incident vond zondag omstreeks 14 uur plaats tijdens een familie-uitstapje in Totalán, een gemeente in de provincie Málaga. Het jongetje viel tijdens een wandeling in een prospectiegat, een put die werd gegraven om op zoek te gaan naar water. Hoe het kind genaamd Yulen daar is beland, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de put zich op privéterrein bevindt.

110 meter diep, 25 cm breed

De omstandigheden voor de reddingswerkers zijn erg moeilijk: het openingsgat van de put is slechts 25 centimeter breed en dus ontoegankelijk voor een volwassene. Ook is niet duidelijk waar Yulen zich precies bevindt. Via een camera kon het team bepalen dat er op een diepte van zo’n 75 meter aarde opgestapeld ligt, maar het kind konden ze nog niet waarnemen. In het slechtste geval kan dat betekenen dat er een aardverschuiving heeft plaatsgevonden en het kind zich daaronder bevindt.

Zakje snoepjes

Zondagavond hebben de reddingswerkers een zakje snoep gevonden, volgens de ouders was dat van Yulen. Opvallend: dat zakje bevond zich niet in de put, maar in de nabijheid ervan. De omstandigheden van zijn val blijven hoe dan ook erg vaag. Volgens Spaanse media, die volledig in de ban zijn van de redding en elke actie op de voet volgen, onderzoekt de politie wel degelijk verschillende pistes: een ongeval of iets anders.

Tweede drama

Nog volgens lokale kranten is de val van het jongetje al het tweede drama op korte tijd voor het gezin. Vorig jaar belandde het driejarig broertje van Yulen in het ziekenhuis nadat hij op straat ineen zakte. Het kind lag toen een aantal weken in kritieke toestand aan het bed gekluisterd, maar overleed uiteindelijk. De artsen slaagden er toen niet in de precieze oorzaak van zijn dood vast te stellen.