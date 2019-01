E19 richting Nederland volledig versperd in St. Job-In-’t-Goor

Door een verkeersongeval in St. Job-In-’t-Goor is de E19 richting Nederland momenteel volledig versperd. Er gebeurde een aanrijding tussen een vrachtwagen en een lichte bestelwagen. Doordat de twee rijstroken volledig versperd zijn is er geen doorkomen meer aan.

Het verkeer dat in de file staat wordt aangeraden de snelweg te verlaten via de afrit en via de oprit er dan weer op te gaan. Momenteel staat er al 7 kilometer file.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer richting Nederland aan de A12 via Bergen op Zoom te nemen.