Woning volledig vernield na zware explosie

Ieper - In de Polenlaan in Ieper is een woning volledig vernield door een explosie. Wellicht gaat het om een gasontploffing. Een arbeider die vlak bij aan het werk was, is met een hoofdwonde afgevoerd naar het ziekenhuis.

Iets voor 13 uur was er een zware knal te horen in de omgeving van de woning. Glas en brokstukken vlogen tot ver op de weg en de bewoner, een bejaarde vrouw, kwam in shock naar buiten gelopen. De woning is volledig vernield.

Wellicht is een gasontploffing de oorzaak van de explosie. Vlak voor de woning zijn werken bezig. Een Telenet-medewerker die daar bezig was, liep een hoofdwonde op. Hij is afgevoerd naar het Jan Yperman Ziekenhuis. De bewoner van het huis zou niet gewond geraakt zijn.

Brandweer en Eandis zijn momenteel ter plaatse. De situatie is onder controle. De buurt is wel afgesloten voor alle verkeer.