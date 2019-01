Bedrijf vraagt bescherming tegen schuldeisers na dodelijkste bosbranden ooit in Californië

Het Amerikaanse elektriciteits- en gasbedrijf PG&E, dat mogelijk verantwoordelijk kan worden gesteld voor een reeks bosbranden in Californië, is de procedure opgestart om bescherming te vragen tegen zijn schuldeisers. Dat geeft het bedrijf zelf aan. Topvrouw Geisha Williams heeft intussen haar ontslag ingediend.

De laatste maanden bleken catastrofaal voor PG&E. In de nasleep van de bosbranden, de dodelijkste ooit in de staat Californië, verdampte twee derde van de beurswaarde van de onderneming.

Foto: REUTERS

Onderzoekers gaan na of apparatuur van het bedrijf een reeks branden veroorzaakte. Zo zouden elektriciteitslijnen in aanraking zijn gekomen met bomen die niet of onvoldoende gesnoeid zouden zijn geweest, aldus The New York Times. De kosten voor het bedrijf, ook voor branden in 2017, zouden volgens zijn eigen schattingen kunnen oplopen tot 30 miljard dollar.

PG&E heeft nu de markten op de hoogte gebracht dat het eind deze maand hoogstwaarschijnlijk een reorganisatie zal opstarten onder de zogenaamde “chapter 11”-procedure van de Amerikaanse faillissementswetgeving. Die biedt bescherming tegen schuldeisers.

PG&E moet “uitzonderlijke maatregelen” het hoofd bieden in verband met een reeks rampzalige natuurbranden in het noorden van Califonrië in 2017 en 2018, zo staat in een bericht van de onderneming aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De “chapter 11”-procedure is volgens het bedrijf “de enige levensvatbare optie” om operationeel te kunnen blijven en de klanten gas en elektriciteit te kunnen blijven leveren.

Er is een interim-CEO aangesteld.