Ongezien: Brugse parochie sluit vijf kerken om één hypermoderne kerk te bouwen

Brugge - De Brugse Emmaüsparochie wil afstand doen van zijn vijf kerken en met de opbrengst een nieuwe, hypermoderne kerk financieren. De fusieparochie, die samenvalt met de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels, deed haar plannen maandagvoormiddag uit de doeken.

Op papier smolten de vijf parochies uit Sint-Andries en Sint-Michiels in 2015 al samen. Nu heeft de fusieparochie het plan opgevat om alle parochianen ook letterlijk onder één dak samen te brengen, en wel in een gloednieuwe, hypermoderne kerk die gebouwd zou worden op een braakliggend stuk grond achter het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, op de grens van beide deelgemeenten. Om die te financieren worden de bestaande kerken aan de eredienst onttrokken en in de etalage geplaatst voor herbestemming. Eén kerk, de geklasseerde Sint-Anna en Sint-Andrieskerk, is eigendom van de stad Brugge, die zelf naar een nieuwe functie op zoek zal moeten gaan.

Het gedaalde aantal kerkgangers en de hoge kosten verbonden aan de vijf kerken zijn de belangrijkste redenen voor de beslissing, waarvan zowel het bisdom als het Brugs stadsbestuur reeds akte hebben genomen. “Als we niets ondernemen, dan zijn we gedoemd tot een uitdoofscenario waarbij de kerk met de minste bezoekers het eerst zou sluiten”, zegt pastoor Filip Van Besien, die ook een scenario als in Eeklo wil vermijden. “Daar kreeg de parochie de beslissing van het gemeentebestuur door de strot geramd. Dan kiezen we liever voor de vlucht vooruit, met een eigen kerkenplan.”

BEN-kerk

Over vijf tot zes jaar hoopt de Emmaüsparochie de nieuwe, hypermoderne kerk te kunnen openen. “Een architecturaal hoogstaand, bijna-energieneutraal gebouw met een dak vol zonnepanelen en de nieuwste technieken, dat zowel geschikt is voor grote vieringen als intieme plechtigheden. En mogelijk ook met een regiekamer en camera’s, zodat we eucharistievieringen live kunnen uitzenden op internet.” De campus zou behalve de kerk zelf ook voorzien in een secretariaat, vergaderruimtes en eventueel ook bijkomstige, nieuwe functies.

De parochie bekeek ook of een verhuis naar één van de bestaande kerken mogelijk was, maar dat bleek geen optie. “Geen enkele kerk is hiervoor geschikt, vooral omwille van de hoge onderhouds- en energiekosten. Bovendien is de grootste kerk, met 400 stoelen, nu al te klein voor grote plechtigheden en is er een tekort aan parkeerplaatsen”, aldus Vanbesien.