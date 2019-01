Nog meer sneeuw en lawinegevaar in Duitsland en Oostenrijk: Belgische skibussen evalueren de toestand elke dag en passen programma aan

De Alpenregio maakt zich maandag op voor een nieuw winteroffensief met alweer een verhoogd risico op lawines. Belgische touroperatoren die skireizen aanbieden in die regio passen hun programma aan.

In Oostenrijk zijn door het hevige winterweer minstens een tiental plaatsen onbereikbaar, en zowat 180 straten zijn versperd. Het gevaar voor lawines is inmiddels opnieuw gestegen in vergelijking met dit weekend, vooral dan in de deelstaten Vorarlberg en Tirol. In de eerste regio viel maandagochtend 65 tot 100 centimeter nieuwe sneeuw en in de loop van de dag wordt nog eens 30 tot 50 centimeter extra verwacht. In de regio Salzburg zijn volgens de autoriteiten als gevolg van de sneeuw 17.000 mensen gestrand.

In Balderschwang, in het zuiden van Duitsland, werd een hotel door een lawine getroffen, maar volgens de politie vielen daarbij geen gewonden. De gemeente is sinds zondag van de rest van de wereld afgesneden als gevolg van het verhoogde risico op lawines op de weg die naar het dorp voert.

Een ander gevolg is dat de lagergelegen regio’s, waar de temperaturen lager zijn en er minder sneeuw is opgehoopt, geconfronteerd worden met het risico op overstromingen. Tot hiertoe zijn volgens de autoriteiten enkel velden en weiden ondergelopen, maar verdere waakzaamheid is geboden in sommige woongebieden, aldus de politie.

Zwitserland is eveneens getroffen en in bepaalde gebieden geldt ook daar het hoogste alarmniveau voor lawines.

Voor vele huiseigenaars in de Alpenregio is het tot slot nerveus afwachten of hun daken het gewicht van zoveel sneeuw aankunnen.

Skireizen gaan gewoon door

Vanuit ons land zijn voor zo ver als bekend nog geen skireizen naar die regio’s afgelast.

Josk reizen volgt de situatie op de voet, klinkt het.

“Wij zullen de nodige maatregelen treffen indien het skigebied en/of het hotel onbereikbaar is, alsook indien het skigebied gesloten zou zijn. Tot heden gaan alle voorziene reizen door”, klinkt het.

Skiworld heeft momenteel geen busritten naar het skigebied. “Wij rijden pas in maart naar ginder”, zo luidt het.

Busreizen Lauwers heeft momenteel één bus met toeristen in Oostenrijk. “Wij hebben ons programma noodgedwongen aangepast en volgen de situatie op de voet. Voorlopig worden geen reizen naar die regio afgelast omdat de meeste grote wegen goed berijdbaar zijn.”

Snowtravel in Hasselt rijdt bijna dagelijks naar Oostenrijk. “Vorige week zijn we één keer moeten omrijden. Maar over het algemeen liggen de wegen er redelijk goed berijdbaar bij. Voorlopig blijven we dus rijden, tenzij de toestand nu zo zou verslechteren en de overheid wegen zou afsluiten. We volgen de toestand op de voet en zouden nooit mensen in gevaar brengen. Maar als het kan, rijden we. Anders zijn onze klanten hun centen kwijt, want een reisverzekering dekt de kosten niet als een reis moet worden geannuleerd wegens te veel sneeuwval.”

