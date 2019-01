Nieuwe spits Lokeren scoort niet vaak, maar: “Hij kan ons in eerste houden”

Lokeren heeft zijn beoogde centrumspits beet: Jakub Reznicek van Viktoria Plzen. De 30-jarige Tsjech tekende een contract tot juni 2021.

Op basis van zijn parcours lijkt Reznicek geen Jan Koller. Drie seizoenen geleden maakte hij 13 goals voor Zbrojovka Brno, maar verder haalde de 1,86 meter grote aanvaller nooit tien stuks in één seizoen. In 258 matchen in de Tsjechische eerste klasse maakte hij 64 goals. Bij de Tsjechische topclubs was hij nooit titularis, caps verzamelde hij niet en in het buitenland speelde hij evenmin.

Zijn landgenoot Lukas Marecek is positief. “We speelden samen bij de Tsjechische beloftenploeg en bij Sparta Praag. Jakub is een spits die we kunnen gebruiken. Hij is snel, sterk in de duels en kan een bal bijhouden. Dat is het type dat we nodig hebben. Dat hij niet zo vaak scoort? Hij kan een goal maken, hoor. Hij kan ons in eerste houden. Ik zal hem moeten helpen en dat heeft hij me ook al gevraagd. Hij heeft nooit buiten Tsjechië gespeeld en zal nog Engelse les moeten volgen.”

“Dit is mijn eerste buitenlandse avontuur, maar dat schrikt me niet af. Het feit dat Lukas hier is, zal me zeker helpen om snel te integreren”, zegt Reznicek op de site van Lokeren. “Ik weet dat de club dringend punten moet pakken. Daar wil ik mee helpen voor zorgen. Ik ben een eerder schuchtere jongen, zegt men over mij, maar op het veld hou ik er van om oorlog te maken. Ik kijk er naar uit om voor het eerst hier op het trainingsveld te staan. En zaterdag wil ik met Lokeren punten pakken.”