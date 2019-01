Andere topviolist vervoegt protest tegen ombouw Gentse kerk tot Delhaize

Gent -

Groot nieuws voor fans van klassieke muziek en actievoerders tegen de komst van een Delhaizewinkel in de Sint-Annakerk: morgen zal de Vlaamse topviolist Sigiswald Kuijken een kleine voorstelling geven op de trappen voor de kerk op een uniek instrument. Ten minste, als hij daar toe nog in staat is na het oplopen van een verschot...