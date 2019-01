Moordenaar van achtjarige meisje zelf vermoord in gevangeniscel

Anthony Palma, die in 1997 zijn 8-jarige buurmeisje Kirsten Hatfield vermoordde, is vrijdagavond zelf vermoord. Dat gebeurde omstreeks 19.30 uur achter de tralies van Oklahoma State Penitentiary. Dat melden de Amerikaanse autoriteiten. “Zijn celgenoot is vermoedelijk verantwoordelijk voor zijn dood”, reageert een woordvoerder.

De deuren van de cel van Palma waren niet geopend door cipiers, toen zij tijdens een routinecontrole het levenloze lijk van de veroordeelde moordenaar terugvonden. Zijn celgenoot, die zelf zijn levenslange celstraf ook uitzat voor moord, zat er apathisch bij, meldt het Oklahoma Department of Corrections. Reanimatie kon de man niet meer redden en hij werd ter plekke doodverklaard.

Moordenaar wordt slachtoffer

Daarmee komt er een einde aan het leven van de moordenaar. Toen in 1997 een achtjarig meisje dood in haar huis werd aangetroffen, was de dader lange tijd nog onvindbaar. Maar toen in 2015 de cold case heropend werd, konden de nieuwe technieken om DNA te onderzoeken, voor duidelijkheid zorgen. Het DNA van Palma, die twee verdiepingen lager woonde, werd onder meer op de onderbroek van het meisje gevonden.

Hij kon geen kant meer uit en werd in 2017 veroordeeld voor een levenslange gevangenisstraf in de Oklahoma State Penintentiary. Na nog geen één jaar van zijn celstraf te hebben uitgezeten, kreeg hij een veel zwaardere straf van zijn celgenoot, die hem op zijn beurt genadeloos vermoordde.