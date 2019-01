Burgemeester Gdansk overleden aan verwondingen na mesaanval

De burgemeester van het Poolse Gdansk is overleden aan zijn verwondingen nadat hij zondagavond op een evenement voor het goede doel neergestoken werd. Pawel Adamowicz werd in de nacht van zondag op maandag nog vijf uur lang geopereerd, maar hij bezweek enkele uren later. Adamowicz werd 53 jaar.

Burgemeester Pawel Adamowicz (53) werd zondag neergestoken tijdens een liefdadigheidsevenement. In de nacht van zondag op maandag was hij al vijf uur lang geopereerd. Hij had verwondingen aan het hart, het middenrif en organen in de buik. “Ondanks al onze inspanningen, hebben we hem niet meer kunnen redden”, zegt dokter Tomasz Stefaniak.

Adamowicz bevond zich op een podium toen een onbekende op hem toestapte en hem met een mes verschillende keren stak. Hij werd gereanimeerd en nadien overgebracht naar het ziekenhuis.

Burgemeester Gdansk overlijdt na steekpartij. Video: Het Nieuwsblad

Volgens ooggetuigen riep de 27-jarige dader dat hij vijf jaar onschuldig in de cel zat, en hij gaf de partij Burgerplatform (PO) de schuld voor zijn opsluiting. Adamowicz was tot 2015 lid van PO, dat nu in de oppositie zit in Polen. Hij is sinds 1998 burgemeester van Gdansk.

Op videobeelden is ook te zien hoe de dader op het podium bleef staan en juichte nadat hij de burgemeester had aangevallen, tot de veiligheidsdiensten hem overmeesterden. Hij had een celstraf uitgezeten voor een bankoverval, en was nog maar onlangs vrijgekomen.

Verschillende Poolse politici veroordeelden de aanval. Minister van Binnenlandse Zaken Joachim Bruzinski had het over een “barbaarse daad”. Premier Mateusz Morawiecki zei dat de aanslag “scherp veroordeeld moet worden”. President Andrzej Duda vroeg de Polen om de gewonden met gedachten en gebeden bij te staan.