Zo zag u de Brusselse politie nog nooit

Brussel - De brandweer doet het al een paar jaar. En ook de collega’s van Brussel-Zuid maakten al een sexy kalender. Maar nu gaat de Brussel politie nog een stapje verder. Door niet enkel licht pikante foto’s van mannelijke agenten af te beelden, maar ook van vrouwen. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Helmen, lange matrakken en dienstwapens. Maar verder in bloot bovenlijf. Of wat de vrouwen betreft in een sexy T-shirt of overall met open rits. Zo staan de agenten van de Brusselse politie op hun kalender 2019. Stoer met de politiehond of achter Friese ruiters die gebruikt worden om manifestanten tegen te houden.

“Het is de bedoeling dat de kalender 2019 enkel intern wordt verkocht voor 10 euro per stuk. Maar gezien het succes, 400 van de 500 gedrukte exemplaren zijn de deur al uit, zullen ze volgend jaar ook aan het grote publiek worden verkocht”, zeggen Sandra De Tandt en Nancy Pustjens die hun collega’s gemakkelijk konden overtuigden om te poseren voor de lens van politiefotograaf Eddy S’jegers.

Foto: Eddy S’jegers

Pikant, maar zeker niet vulgair. Dat zou de korpsleiding niet toegestaan hebben en dat zouden de agenten ook zelf niet gewild hebben.

Al het opgehaalde geld zal naar de vzw Belgian Blue Line gaan, een organisatie die is opgericht na de aanslagen van 22 maart en agenten ondersteunt die tijdens hun dienst gewond raakten.