Dembélé onderweg naar China voor medische testen bij Beijing Sinobo Guoan

Mousa Dembélé (31) is maandag op het vliegtuig naar Hong Kong gestapt waar hij morgen medische testen zal afleggen voor zijn nieuwe club Beijing Guoan FC. Die Chinese club deed een bod van 12 miljoen euro dat door Tottenham aanvaard werd.

Dembélé was in Londen altijd geliefd, maar was er in die 6,5 jaar nooit incontournable. Daardoor werd afgelopen jaren vaak gedacht dat hij zou verhuizen. Vorige zomer kon het nog Juventus, Inter of Beijing Sinobo Guoan worden. Het is uiteindelijk de Chinese club die uiteindelijk aan het langste eind zal trekken.

Mousa Dembélé is dus eerstdaags eigendom van Beijing Sinobo Guoan, dat in 2018 vierde eindigde in de Chinese Super League en de beker won. De 31-jarige Rode Duivel wil zelf graag en bereikte al een akkoord. Het financiële plaatje – zo’n 9 miljoen euro per jaar, en dat drie jaar lang – was dan ook aanlokkelijk.

Guoan – niet de enige Chinese geïnteresseerde – wou Dembélé een jaar geleden al, toen bleek de vraagprijs nog te hoog. Nu zou hij er de vierde buitenlander worden en ploegmaat van Braziliaans international Renato Augusto (30), de Spanjaard Jonathan Viera (29, ex-Standard) en de Congolese spits Cédric Bakambu (27), die vorig jaar voor 74 miljoen overkwam en de duurste Afrikaan ooit werd. Hoewel Guoan, dat zich kwalificeerde voor de Aziatische Champions League, opnieuw ambitieus is, is het voor Dembélé wel nog maar de vraag of hij met deze transfer nog veel ambitie kan tonen bij de nationale ploeg. Onder Roberto Martinez zat hij sowieso al vrij vast op de bank. Maar de Premier League begon op fysiek vlak nu eenmaal zijn tol te eisen.

