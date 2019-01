Zelfmoordlijn lanceert online forum voor mensen met zelfmoordgedachten

Brussel - Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding breidt de Zelfmoordlijn 1813 uit met een online forum. Via dit nieuwe, laagdrempelige kanaal kunnen mensen die aan zelfmoord denken, online met elkaar in gesprek gaan over hun zelfmoordgedachten, zegt het CPZ maandag in een mededeling.

Het nieuwe forum, dat mogelijk gemaakt werd dankzij de Warmste Week 2017, moet een aanvulling vormen op de al bestaande hulp die de Zelfmoordlijn biedt via de telefoon, chat en e-mail.

“Lotgenotencontact of peer support kan voor mensen die aan zelfdoding denken erg helpend zijn: ze ervaren dat ze niet alleen staan met hun zelfmoordgedachten”, zegt Kirsten Pauwels, directeur van het CPZ.

Grote groep meelezers

Bij de uitbouw van het forum werd niet over een nacht ijs gegaan, zegt het CPZ. In het voorjaar van 2018 werd gestart met een proefproject waarbij een beperkte groep mensen met zelfmoordgedachten de kans kreeg om een proefversie van het forum uit te testen. Tijdens deze testfase werd de activiteit op het forum gemonitord en deelnemers werden gevraagd om voor en na hun bezoek aan het forum deel te nemen aan een evaluatieonderzoek.

Kirsten Pauwels: “Uit het onderzoek is gebleken dat vooral actieve en frequente gebruikers een positieve impact van het forum ervaren. Toch is er ook een grote groep gebruikers die enkel mee leest, wat ook oké is: iedereen neemt deel op die manier die voor hem of haar het best aanvoelt.”

Deelnemen aan het forum kan anoniem op www.zelfmoord1813.be/forum.