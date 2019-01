“Kathleen Cools is bij de beste interviewers van de VRT, maar ook die moeten goed omringd zijn”: Siegfried Bracke na ‘Terzake’-interview met Dries Van Langenhove

Kamervoorzitter en gewezen VRT-journalist heeft zijn licht laten schijnen op het opmerkelijke interview van ‘Terzake’-presentatrice Kathleen Cools met Dries Van Langenhove. “Ze is een van de allerbeste interviewers van de VRT”, schrijft Bracke op zijn website. “Maar ook die moeten goed omringd worden. Daar loopt het fout.”

Het interview dat Kathleen Cools afgelopen woensdag in ‘Terzake’ deed met Dries Van Langenhove, zindert na. De VRT-journaliste slaagde erin kalm te blijven terwijl de zelfverklaarde partijonafhankelijke activist die bij de komende verkiezingen op de lijst van Vlaams Belang staat haar beschuldigde van ”manifeste leugens”.

Ook Siegfried Bracke, naast N-VA-politicus ook oud-journalist bij de openbare omroep, heeft zijn mening gegeven over het interview op zijn persoonlijke website. “Ik vind - anders van anderen, waaronder zelfs partijgenoten die ik zeer liefheb - dat de VRT de move van het Vlaams Belang uitgebreid moest behandelen. Like it or not, maar dit is echt (groot) nieuws. In alle opzichten”, aldus Bracke, die ook nog schrijft dat zwaar verlies van N-VA bij een volgende verkiezing bij de redactie van de publieke omroep een belangrijk deel van de openbare opdracht is.

“Dit moest, zelfs om puur ‘iconische’ redenen, om het beeld: fris in het goed gesneden pak, dat verzorgde en licht gegelde kapsel, die esthetisch extreem-foute sokken (maar net daarom versterkt het de symboliek), die stem en die taal (nog wat ongeschoold, maar net daardoor voor velen aantrekkelijk jongensachtig), die glimlach bij het aanhoren van de grofste beschuldigingen, en vooral die onvoorstelbaar onverstoorbare koelbloedigheid. 25 en een body language om U tegen te zeggen, zelfs bij Kathleen Cools. Dat lijken allemaal faits divers maar, ik zweer het u, dat is niet zo”, vervolgt hij zijn betoog.

Bracke neemt het op voor de interviewster. “Kathleen Cools is bij de allerbeste interviewers van de VRT. Dat was zo, dat is zo, dat blijft zo. En er zijn er daar nog, zeer goede interviewers. (En nu ik erover nadenk: die zijn op VRT-tv exclusief vrouwelijk. Maar dit terzijde.) Maar ook de besten moeten worden omringd door een uitstekende (eind)redactie en een vakbekwame hoofdredactie. En daar loopt het fout. In algemene termen komt het hier op neer: wie het (behoorlijk voorspelbare) verwijt riskeert Lügenpresse (leugenachtige pers, nvdr) te zijn, moet uitgerekend heel correct zijn, niet alleen feitelijk, maar op alle fronten. Uitgerekend als je merkt dat iemand - inderdaad compleet à la Trump - alle conventies negeert, moet je de facto bewijzen dat die conventies zeer veel zin hebben. Van Langenhove gewoon een letterlijke draai om de oren verkopen, zoals een expert in een krant zei, is niet aangewezen.”

Ook de toon van het interview was reden tot kritiek. “In een lezersbrief vroeg iemand zich af of Terzake op dezelfde wijze pakweg de burgemeester van Molenbeek zou ondervragen. Klopt natuurlijk. De toon moet grosso modo overal dezelfde zijn. Er is nooit een reden om in geval x een tandje bij te steken, en in geval y een tandje minder (want dat zie je ook..). Dat is trouwens de les van het verleden, toen het VB nog wél een probleem was: doe gewoon hetzelfde met iedereen. De hoofdredactie moet dat zorgvuldig bewaken. Quod non.”

Gerechtelijke vervolging

De taak van de redactie is ook ervoor zorgen dat mensen alles verstaan, aldus Bracke. “Lijkt nogal wiedes, maar als je jezelf moet nuanceren en zeggen dat de inverdenkingstelling er is, maar dat het gaat om een impliciete inverdenkingstelling, wat dan gelijk staat met een feitelijke, echte inverdenkingstelling, laat maar vallen dan. Begin in een interview nooit over wat niemand kent of verstaat, zelfs als het juist is. Ik kan me voorstellen dat dat in een voorbereiding komt, maar een beetje eindredactie schrapt dat meteen en houdt het erop dat Van Langenhove gerechtelijke vervolging riskeert.”

Over het andere gespreksonderwerp, de financiële situatie van Schild & Vrienden, werd ook stevig verbaal gebikkeld. “Als je – zeer terecht – verwijst naar de financiële toestand van Van Langenhove en zijn Schild & Vrienden, dan lees je letterlijk voor wat er in ’t Pallieterke stond, en je kan dat zelfs laten zien – het is televisie! Als je geen van de twee doet, en Van Langenhove zegt ‘u liegt’ en het antwoord is in feite niets anders dan ‘u liegt zelf’, dan kom je geen stap verder. Terwijl ook zoiets heel simpel voor te bereiden is. Een interview is bij voorkeur groepswerk.”

“Maar het ergste moet nog komen”, aldus Bracke. “Fouten zijn onvermijdelijk, maar toch… Als de VRT-nieuwssite Van Langenhove totaal foutief citeert (op basis van een account waarvan het onnozelste kind ziet dat het een fake account is) dan moet je beseffen hoe verschrikkelijk erg dat is. Veel erger dan die verschrikkelijk storende frequente dt-fouten op de site. En dan spreek je af dat zodra Van Langenhove daarover begint, hij meteen wordt onderbroken, de zware fout wordt toegegeven (liefst zelfs met toevoeging van een element waarmee je laat zien hoe erg het is à la ‘de betrokken medewerker is vanmiddag ontslagen’), en er komen ook uitgebreide excuses. Niets daarvan. Van Langenhove vraagt excuses, maar Cools zegt dat ze het zal vragen aan de bazen, waarmee ze zichzelf eigenlijk totaal onnodig vernedert. Zij zit in een positie waarbij ze dat kan, mag, moet, in naam van de hele omroep.”

Lees hier het volledige opiniestuk van Siegfried Bracke.