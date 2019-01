De Wever haalt citaat aan van oud-premier die burgemeestersdroom ook moest opbergen: BDW citeert VDB

Antwerpen -

“Vlaanderen gaat voor op de droom van BDW.” Met dat citaat heeft Bart De Wever (N-VA) uitgelegd waarom hij voluit voor het Vlaamse minister-presidentschap gaat bij de verkiezingen in mei, in plaats van burgemeester in Antwerpen te blijven. Hij haalt daarmee een uitspraak aan van oud-premier Paul Vanden Boeynants, oftewel VDB, zoals die vaak werd genoemd. Vanden Boeynants moest zijn burgemeestersdroom ook opbergen, maar wel om een heel andere reden.