Drie jaar voor poging doodslag op agente in jeugdrechtbank Kortrijk

Ieper - Een man uit Avelgem is maandag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor poging doodslag en een boete van 1.600 euro. In de Kortrijkse jeugdrechtbank ontfutselde hij het wapen van een agent en haalde de trekker over.

De Avelgemnaar van 47 jaar moest in april 2018 met zijn dertienjarige zoon voor de jeugdrechtbank van Kortrijk verschijnen. Toen de rechter zei dat de zoon geplaatst zou worden in een instelling, sloegen bij de man de stoppen door. Er ontstond een schermutseling in de rechtbank en in het tumult slaagde hij erin om het wapen van een van de aanwezige agenten af te nemen. Hij richtte het wapen op een vrouwelijke agent en haalde de trekker over. Het wapen was wel geladen, maar niet gewapend.

In alle commotie ging het zoontje ervandoor. De agente werd in shock afgevoerd.

De man werd maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar er een boete van 1.600 euro. Aan de agenten moet hij samen 3.000 euro schadevergoeding betalen.