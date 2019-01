Vrouw van gewezen Nissan-baas klaagt aan: “Mijn man wordt draconisch behandeld in de gevangenis”

De vrouw van de in opspraak gekomen Nissan-baas Carlos Ghosn vraagt mensenrechtenactivisten om in te grijpen. Haar man zit in een Japanse gevangenis en wordt daar “draconisch” behandeld, aldus Carole Ghosn in een negen pagina’s tellende brief aan Human Rights Watch.

Carlos Ghosn zit al sinds 19 november vast in Japan op verdenking van onder meer belastingfraude bij Nissan, waar hij topman was. In de hoop hem te laten bekennen, wordt hij daar volgens zijn vrouw Carole “draconisch” behandeld.

“In Japan worden verdachten elke dag urenlang ondervraagd zonder hun advocaten”, schrijft ze in een negen pagina’s lange brief aan Human Rights Watch. “Mogelijkheid om met betaling van een borgsom vrij te komen is niet mogelijk. Ze hebben beperkte toegang tot juridisch advies en worden gedwongen om te blijven zitten en te luisteren naar ondervragers, zelfs als ze ervoor kiezen om hun recht op zwijgen te gebruiken.”

“De behandeling van mijn man is een voorbeeld van de realiteit in dit draconische systeem”, schrijft Carole. “Elke dag wordt hij urenlang ondervraagd. De aanklagers intimideren hem, spellen hem de les en schelden hem uit, zonder dat zijn advocaten erbij zijn, allemaal om een bekentenis van hem te krijgen.”

Volgens Carole zit haar man opgesloten in een onverwarmde cel van 7 vierkante meter, blijft het licht in zijn cel ’s nachts branden en krijgt hij vooral rijst en maaltijden op basis van gerst voorgeschoteld, waardoor hij de voorbije twee weken al 7 kilogram afgevallen is. Hij mag 30 minuten per dag trainen en twee of drie keer per week een bad nemen.

Onschuld

Vorige week verscheen Ghosn, net voor hij getroffen werd door griep, in een speciale hoorzitting. Hij schreeuwde zijn onschuld daar uit en zei dat hij “valselijk beschuldigd” en “oneerlijk opgesloten” is. De kans is volgens zijn advocaten groot dat hij in de gevangenis moet blijven tot aan zijn proces, dat mogelijk pas binnen zes maanden kan plaatsvinden.