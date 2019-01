Amper tien dagen hield hij het vol in het Witte Huis, nu probeert Anthony Scaramucci het in het Big Brother-huis

Tien dagen hield hij het uit in het Witte Huis, tot president Trump communicatiedirecteur Anthony Scaramucci de deur wees. In de VS kijken ze dan ook reikhalzend uit naar Big Brother, benieuwd als ze zijn naar hoe lang de man het in dat huis zal uithouden.

De passage van Anthony Scaramucci in het Witte Huis was een voorbeeld van hoe woelig het eraan toe kan gaan in de Amerikaanse politiek. Het aantreden van de man veroorzaakte heel wat controverse in het Witte Huis, want Scaramucci botste meteen frontaal met Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer. Die nam zelfs ontslag omdat hij weigerde samen te werken met de man.

Ook de stafchef van Trump, Reince Priebus, hield het voor bekeken nadat Scaramucci in een gesprek met een journalist gezegd had dat Priebus “een verdomde, paranoïde schizofreen” was. Ook Steve Bannon, topstrateeg van Trump, kreeg een obscene veeg uit de pan van Scaramucci.

Big Brother

Toch heeft Scaramucci zich laten overtuigen om opnieuw zijn intrek te nemen in een huis dat niet het zijne is. Hij neemt vanaf 21 januari deel aan de Amerikaanse versie van het populaire tv-programma Big Brother, samen met onder meer acteur Tom Green, Tamar Braxton (de zus van Toni), zwemmer Ryan Lochte, acteur Jonathan Bennett en olympiër Lolo Jones.