Vrachtvliegtuig stort neer in Iran: zeker vijftien doden en enorme ravage

Op de militaire luchthaven van Fath, ten westen van de Iraanse hoofdstad Teheran, is maandag een vrachtvliegtuig neergestort bij een poging tot noodlanding. Daarbij kwamen vijftien van de zestien inzittenden om. Dat heeft het persbureau ISNA op gezag van de hulpdiensten gemeld.

De Boeing 707 raakte tijdens de noodlanding van de landingsbaan, knalde tegen een muur en vloog in brand. Het toestel kwam van de Kirgizische hoofdstad Bisjkek.

Iraanse media meldden aanvankelijk dat alle inzittenden van het toestel om het leven waren gekomen, maar intussen blijkt één inzittende - de boordwerktuigkundige - de crash overleefd te hebben. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens ISNA bevindt zich nabij de plaats van het ongeval een woonwijk. Het is onduidelijk of daar al dan niet schade is aangericht. Pas na de analyse van de zwarte dozen zullen de autoriteiten verdere details over het ongeval en de oorzaak vrijgeven.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP