Waarom Bart De Wever Vlaams minister-president wil worden: de logische keuze die niemand zag aankomen

Vlaams minister-president Bart De Wever. Het bekt nog niet zo lekker, maar in de plannen van de N-VA-voorzitter moet het zo uitdraaien. In één moeite is hij bovendien af van het gekrakeel binnen de N-VA en jaagt hij de andere Vlaamse partijen op. Al laat hij in Antwerpen wel een flank open. Wij beantwoorden de belangrijkste vragen over de opmerkelijke move van De Wever.