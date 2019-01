Canadese luchtverkeersleiders kopen massaal pizza’s voor hun onbetaalde collega’s in de VS

Canadese luchtverkeersleiders hebben de voorbije dagen massaal steun getoond voor hun Amerikaanse collega’s door pizza voor hen te laten leveren op hun kosten. De Amerikanen werken sinds eind december zonder betaald te worden door de shutdown in de VS.

Afgelopen donderdag kwam het idee op bij luchtverkeersleiders in Edmonton. Zij hielden een collecte tijdens het werk om daarmee gebakjes te kopen voor hun collega’s in Anchorage, Alaska. Al snel besloten andere luchtverkeersleiders uit Canada hetzelfde te doen, met een sneeuwbaleffect en pizza als gevolg.

“Voor we het goed en wel beseften, waren onze werknemers pizza’s aan het kopen voor hun collega’s in de VS”, zegt Peter Duffey, die aan het hoofd staat van de Canadese Air Traffic Control Association. “Momenteel hebben in 36 vestigingen de mensen al pizza’s ontvangen op kosten van Canada, en elk uur stijgt dat aantal.”

Niet betaald sinds december

Zondagnamiddag werden er nog 300 pizza’s afgeleverd. Door de ludieke actie steunen de Canadezen de 10.000 luchtverkeersleiders in de VS die door de shutdown van de Amerikaanse overheid al sinds eind december niet meer betaald worden voor het werk dat ze leveren.

“Luchtverkeersleider is een erg stresserende job”, aldus Duffy. “Je moet altijd voor de volle 100 procent de juiste keuze maken. Het is niet goed voor die mensen dat ze er ook nog de stress bij krijgen over hoe ze hun hypotheek en rekeningen gaan betalen.”