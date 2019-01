Zenuwgas waarmee Russische ex-spion vergiftigd werd toegevoegd aan lijst met verboden middelen

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft maandag beslist om het zenuwgas novitsjok toe te voegen aan de lijst met verboden middelen. Dat stellen diplomaten in Den Haag. Vorig jaar werd het gif nog gebruikt bij de aanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury.

De 41 leden van de Uitvoerende Raad van de OPCW keurden daarmee een voorstel van Canada, Nederland en de VS goed, melden verschillende vertegenwoordigers op Twitter. Er werd beslist om twee van de giftigste chemische producten - waaronder novitsjok - toe de voegen aan het Verdrag chemische wapens, verklaart Sabine Nolke, die Canada vertegenwoordigt bij de OPCW. “Rusland distantieerde zich van de overeenkomst, maar die hield stand. Bedankt aan alle staten die hun steun hebben gegeven”, schreef ze op Twitter.

De lidstaten hebben nu eerst 90 dagen de tijd om zich tegen de beslissing te verzetten voordat het zenuwgas novitsjok officieel aan de lijst wordt toegevoegd, aldus Nolke nog. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok bevestigt die informatie. Peter Wilson, de ambassadeur voor het Verenigd Koninkrijk in Nederland, spreekt dan weer van “een goed begin van het jaar voor de OPCW”.

Londen beschuldigt Moskou ervan achter de vergiftiging te zitten van de voormalige dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. De aanval vond in maart 2018 plaats in de Britse stad Salisbury. De OPCW bevestigde de vermoedens van het Verenigd Koninkrijk, dat bij de aanval novitsjok werd gebruikt, een zenuwgas dat de Sovjetunie tijdens de Koude Oorlog had ontwikkeld. Rusland ontkent elke betrokkenheid en zegt al zijn chemische wapens vernietigd te hebben.