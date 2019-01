482 miljoen euro aan ‘slapend geld’ zit te wachten op vergeten rekeningen: zo kan je ‘slapend tegoed’ opzoeken

Brussel - Belgen hadden eind vorig jaar 482,96 miljoen euro aan slapende tegoeden staan, 25,23 miljoen meer dan eind 2017. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. De tegoeden kunnen nog terugvloeien naar de rechtmatige eigenaar, want pas na 30 jaar stromen ze definitief in de staatskas. Gelukkig kan je eenvoudig nagaan of je ergens een ‘slapend tegoed’ hebt staan.

Slapende tegoeden zijn bankrekeningen, verzekeringsovereenkomsten of kluizen waarmee al minstens vijf jaar niets is gebeurd en er ondertussen ook geen contact meer geweest is tussen de houder of de rechthebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam) van de rekening enerzijds en de financiële instelling anderzijds. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningen die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht.

De fiscus beheert de rekeningen in zijn zogenaamde deposito- en consignatiekas. Wie dertig jaar lang niet reageert, is zijn geld definitief kwijt aan vadertje staat. Maar goed nieuws: iedereen kan via slapenderekeningen.be controleren of er nog ergens vergeten geld ligt te wachten. Vorig jaar ontving Financiën 3.117 opzoekingsaanvragen. Daarvan waren er 1.009 negatief, wat wil zeggen dat er voor deze personen geen slapend tegoed bestaat.