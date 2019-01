Bewakingscamera verraadt brandstichter: buurvrouw gefilmd terwijl ze wagen in brand steekt en naar brand komt kijken

Oudenaarde -

Een zware brand in Eine, een deelgemeente van Oudenaarde, is wel degelijk aangestoken. Het parket kon een verdachte oppakken. De verdachte is de buurvrouw van de slachtoffers. Op de beelden van de bewakingscamera was te zien hoe ze de auto in de fik stak en later naar de bluswerkzaamheden kwam kijken.