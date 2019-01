Theresa May pleit voor behoud van datum Brexit: “Dit is voor het goed van ons land”

De Britse premier Theresa May wil niet afwijken van de datum 29 maart om uit de Europese Unie te stappen. “Het blijft het doel van deze regering om de Brexit door te voeren op die dag”, zei ze maandag.

Hoogspanning in het Verenigd Koninkrijk: premier Theresa May doet er alles aan om het Brexit-akkoord dat ze onderhandeld heeft met de Europese Unie goedgekeurd te krijgen in het Britse Parlement, maar krijgt zoveel kritiek dat het erg onwaarschijnlijk lijkt dat het zover komt. May doet er dan ook alles aan om zoveel parlementsleden als mogelijk aan haar kant te krijgen.

Het Britse Lagerhuis moet dinsdagavond, vermoedelijk rond 20 uur onze tijd, stemmen over het Brexit-akkoord. Dat had eigenlijk al in december moeten gebeuren, maar premier Theresa May stelde de stemming toen op het laatste moment uit omdat de tekst geen meerderheid zou halen, al is het verre van zeker dat het ontwerpakkoord het nu wél haalt.

Geen uitstel

Hier en daar werd gesuggereerd dat het een oplossing zou kunnen zijn om de vooropgestelde datum waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt, 29 maart 2019, uit te stellen. Dat koopt May tijd om over een nieuw akkoord te onderhandelen, maar de Britse premier zegt maandag daar niet eens over na te denken. “Sommige mensen willen het tegenhouden, maar het blijft het doel van deze regering om op 29 maart uit de Europese Unie te stappen.”

Ze roept het parlement dan ook op om het door haar onderhandelde akkoord nog eens te bekijken. “Dit is voor het goed van ons land.”

LEES OOK. Krijgt Theresa May straks de genadeslag? Blijft ze premier? En hoe groot is de kans op ‘no Brexit’?

May had de Europese leiders eerder vandaag in een brief gevraagd om “extra geruststellingen”. Vooral het backstop-agreement doet veel Britse wenkbrauwen fronsen: om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden, zouden de Britten binnen de Europese douane-unie blijven als er na afloop van de overgangsperiode eind 2020 geen nieuw handelsakkoord is. Veel parlementsleden vrezen dat die regeling wel eens definitief zou kunnen worden.

Garanties

Premier May vraagt al langer om juridische garanties van Brussel, maar die kreeg ze ook maandag niet. In een brief zeggen Juncker en Tusk dat ze “niet in de positie zijn hun fiat te geven voor iets dat de inhoud van het akkoord verandert of inconsistent is met het akkoord”. Maar de Europese president en de Commissievoorzitter zijn wel “graag bereid” om te bevestigen dat ook de EU de backstop liever wil vermijden, en dat het Ierse vangnet sowieso tijdelijk zou zijn “tot er een akkoord is dat de backstop zou vervangen”.

De twee herhalen ook dat ze snel zullen werken aan die toekomstige relatie, “van zodra het terugtrekkingsverdrag getekend is”, en dat ze die onderhandelingen voorrang willen geven in hun werkplanning.

Tot slot benadrukken Tusk en Juncker dat de backstop het Goedevrijdagakkkoord tussen Ierland en Noord-Ierland “op geen enkele manier beïnvloedt of te boven gaat” en dat deze regeling de Europese regels in Noord-Ierland “niet uitbreidt bovenop wat strikt noodzakelijk is om een harde grens te vermijden”.

Geruststellingen

Of de brief nog veel twijfelende Britse parlementsleden over de streep kan trekken, is nog maar de vraag. De leider van de Noord-Ierse unionisten van DUP, die de regering van May gedoogsteun geven, brandde de brief al af nog voor ze verstuurd was. “Toen May de stemming in december uitstelde, zei ze dat ze juridisch bindende geruststellingen zou gaan halen bij Europa. Een brief is zeker niet juridisch bindend”, was Nigel Dodds kort.

May maakt zich sterk dat de brief wel “juridische macht” heeft. “De geruststellingen maken het nog waarschijnlijker dat de backstop nooit gebruikt zal moeten worden.”

(belga)