Concurrentiestrijd tussen supermarkten laait nog heviger op: plannen Albert Heijn zijn slecht nieuws voor Colruyt

Supermarktconcern Ahold Delhaize kiest definitief voor twee winkelketens in Vlaanderen. Naast Delhaize blijft ook Albert Heijn actief in ons land. Meer zelfs, de Nederlandse keten gaat het aantal winkels verdubbelen. Daarmee staat de sector aan de vooravond van een verhevigde concurrentiestrijd. Zeker als je daarbij de plannen van Delhaize rekent om 100 winkels bij te bouwen en de komst van de Nederlandse prijsvechter Jumbo eind dit jaar.

Sinds de fusie tussen Albert Heijn en Delhaize in 2016 bestond de vraag of de Nederlandse warenhuisketen in Vlaanderen zou blijven of baan zou ruimen voor filialen van Delhaize. Gisteren is daar een duidelijk ...