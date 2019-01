Parochies zoeken al maandenlang naar priester. De oplossing komt uit een verrassende hoek

Hoegaarden - De Waalse deken Guy Paternostre (78) van Geldenaken doet voortaan ook weekendmissen in de Sint-Niklaaskerk in Outgaarden en de Sint-Ermelindiskerk in Meldert. Dat komt door een gebrek aan pastoors uit de omgeving van Hoegaarden.

Vorige zaterdag stond de deken een eerste keer om 18 uur aan het altaar in Outgaarden en om 19 uur in Meldert. Veel ruchtbaarheid was er niet gegeven. In Outgaarden zaten dertien parochianen in de mis, in Meldert ongeveer het dubbele. De deken spreekt goed Nederlands en komt voortaan elke tweede zaterdag naar de twee parochies. De andere weekends komt pater Augustijn Paul De Wit van de abdij in Heverlee er de missen doen ofwel leiden leken gebedsdiensten.

Merkwaardig toch dat een deken uit een Waals dekenaat de missen gaat doen in Vlaamse parochies. “Uit grote nood”, zei voorzitter Hubert Janssens van de kerkfabriek in Outgaarden. “In de Vlaamse buurt van Hoegaarden zijn geen priesters of paters meer ter beschikking. De afgelopen drie maanden was er geen weekendmis meer in Outgaarden. We moesten de taalgrens over om een geestelijke te vinden. Geldenaken bood de enige oplossing.”

Eerder deden de parochies een beroep op de Aalmoezeniers van de Arbeid van het klooster in Meldert. Maar door hun gevorderde leeftijd moesten ook zij afhaken. Momenteel verblijven er geen paters meer in het klooster. Ook in Waals-Brabant is er geen overschot aan priesters. Deken Guy Paternostre had voor zijn pensioen in 2017 de leiding over de parochies Geldenaken, Geten, Orp, Marilles, Nodevoorde, Heylissem en Linsmeel. Hij doet nog wel missen en hij stelde zich ook graag ter beschikking voor Outgaarden en Meldert.