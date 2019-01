Bart De Wever (N-VA): “Theo Francken trekt de federale lijst in Vlaams Brabant”

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft maandagavond bij VTM toelichting gegeven over de rol van Theo Francken voor de komende verkiezingen. “Ik kan u zeggen dat Theo de federale lijst in Vlaams Brabant zal trekken.” Hij zal het daar moeten opnemen tegen Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove.

Theo Francken “heeft een belangrijke rol, zeker om de migratieanker op Europees niveau te doen keren”, klonk het maandagochtend. Nadat de N-VA-voorzitter vriend en vijand verraste door zichzelf naar voren te schuiven als kandidaat-minister-president van Vlaanderen, bleef hij danig op de vlakte wat betreft Theo Francken. ”Hij zal een lijst trekken”, klonk het vaag.

Nu heeft De Wever meer duidelijkheid verschaft, met name: “Theo zal de federale lijst in Vlaams-Brabant trekken”, aldus De Wever bij VTM Nieuws. Dat wil dus zeggen dat N-VA-kopman het daar zal moeten opnemen tegen Dries Van Langenhove. Laatstgenoemde trekt er als onafhankelijke de lijst van Vlaams Belang.

De Wever herhaalde nogmaals dat zijn keuze een strategische zet en dat hij liever burgemeester was gebleven. Hij herhaalde zijn oorlogsjargon en stelde nogmaals dat we ‘naar het front’ moeten om de ‘reconquista’ van De PS in Wallonië tegen houden. Als De Wever verkozen wordt, geeft hij het burgemeesterschap op. Dat viel bij weinigen in goede aarde. Ook zal hij dan moeten stoppen als partijvoorzitter. Wie zal hem vervangen?” Met de hand op het hart: ik kan u niet antwoorden op die vraag”, klonk het bij VTM. “We zullen zien wat het getij ons brengt, want Theo, dat kan ik u wel weggeven, zal de federale lijst trekken.”

LEES MEER. Waarom Bart De Wever Vlaams minister-president wil worden: de logische keuze die niemand zag aankomen (+)