Topmodel Gisele Bündchen onder vuur in eigen land: “Ze is een slechte Braziliaanse”

De kersverse Braziliaanse minister van Landbouw heeft het niet voor Gisele Bündchen. Het topmodel, dat VN-ambassadrice voor landbouw is, heeft in het verleden al meermaals kritiek geleverd op het beleid in haar thuisland. “Ze is een slechte Braziliaanse”, zegt Tereza Cristina Dias.

Dat ze overal ter wereld herkend wordt, heeft Gisele Bündchen te danken aan het feit dat ze een topmodel is dat overal gevraagd wordt. Wat veel minder mensen weten, is dat ze ook een activiste is die erg begaan is met het milieu. Dat bewijst ze al enkele jaren bij de VN, waar ze ambassadrice is.

Vanuit die functie heeft ze al tweemaal forse kritiek geleverd op haar thuisland Brazilië. Zo noemde de 38-jarige het plan van de nieuwe regering om de ministeries van Landbouw en Milieu samen te voegen een desastreus idee. “Het is potentieel rampzalig en onomkeerbaar.” De samenvoeging kwam er uiteindelijk niet. Eerder had ze ook al gepleit voor het tegenhouden van de wet waardoor 600.000 hectare van het Amazonewoud opengesteld zou worden voor bebouwing. Door haar protest besliste de toenmalige president om tegen te stemmen.

“Slechte Braziliaanse”

Maar Bündchen, die initiatieven tegen ontbossing en voor proper water steunt en voor haar activisme al een prijs kreeg van de Harvard School of Medicine, is “een slechte Braziliaanse”. Dat heeft Tereza Cristina Dias gezegd in een radio-interview. De kersverse minister van Landbouw spaarde haar kritiek niet. “Het is absurd wat die uitspraken doen met het imago van Brazilië”, zegt ze. “Om een of andere reden hangt ze een beeld op van Brazilië en de industrie dat helemaal niet klopt.”

“Het spijt me, Gisele Bündchen”, vervolgt Dias. “Je zou een ambassadrice moeten zijn en zeggen dat Brazilië een wereldwijde voortrekker is inzake natuurbehoud, in plaats van kritiek te geven zonder de feiten te kennen.”

Op Twitter herhaalde Dias de oproep naar Bündchen om ambassadrice te worden, maar het model heeft er nog niet op gereageerd.