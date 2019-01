Jonas ziet duif in nood in kanaal en dan kan zelfs ijskoud water hem niet stoppen

Jonas met de duif die hij redde door in de Moervaart te springen en het dier te bevrijden: “Ik geef het toe: erg slim was mij actie niet.” Foto: zvd

Zelzate - Onderweg naar zijn werk in de Gentse haven heeft Jonas Wielandt van de natuurvereniging Give it Back afgelopen zondag een gewonde duif uit de Moervaart gered.

Niet met een schepnet, maar door zelf naar het dier te zwemmen. Daarvoor moest hij zich uitkleden en enkele meter door het koude water zwemmen.

Jonas gaat erg ver als er dierenleed mee gemoeid is. Recent redde hij nog een zieke gans uit de Zelzaatse visvijver, maar enkele meter zwemmen in een koude Moervaart voor een gewonde duif is nog een stuk straffer.

“Ik was onderweg naar mijn werk toen ik de verdwaasde duif langs de weg zag zitten. Ik stopte en probeerde ze te pakken, maar het ongelukkige dier vloog recht het water van de Moervaart in. Daar zou het zeker verdronken zijn.”

“Dus deed ik al mijn kledij met uitzondering van mijn onderbroek uit en ging het koude water in. Een paar metertjes zwemmen en ik kon de vogel uit zijn hachelijke situatie bevrijden. Momenteel is het diertje bij mij thuis aan het bekomen”, legt Jonas (trouwen ook gekend van Blind Getrouwd) uit.

Voetbalzak

“Gelukkig stond mijn voetbalzak met handdoek nog in de autokoffer en had ik ook zelfs nog een verse en droge onderbroek bij me. Ik kon mij dus nadien ook afdrogen en mij aankleden om dan te gaan werken. Maar ik geef het toe: erg slim was mijn actie niet en gelukkig kwamen er heel die tijd geen auto's of fietsers langs.”