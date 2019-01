Hamont-Achel - Moeten kinderen binnenkort niet meer naar het zwembad, om hun eerste zwemslagen aan te leren? Albert Meus uit Hamont-Achel vond een toestel uit, waarmee kinderen op het droge kunnen leren zwemmen.

Via het toestel van Albert leren kinderen een basistechniek aan, alvorens het water in te gaan. Twee jaar lang werkte de Hamontenaar aan een prototype, dat hij maandag officieel voorstelde in basisschool de Achellier.