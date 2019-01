Man ziet hoe auto zijn vrouw doodrijdt, baby vecht voor leven: “Ze waren samen sinds hun twaalfde”

In het zuiden van Londen is zondagavond een vreselijk ongeval gebeurd. Een vrouw reed er voor de ogen van een man in op zijn vrouw en de buggy waar hun acht maanden oude zoontje in lag. De vrouw overleefde het niet, het zoontje vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. “Ze waren samen sinds ze 12 jaar waren”, zegt de moeder van de man. “Ze waren perfect voor elkaar.”

Een avondwandeling zou het worden, zoals ze er al zoveel gedaan hadden. Maar zondagavond rond 20 uur liep het helemaal verkeerd voor Nicole Newman. Ze wandelde naast haar man en duwde de buggy met hun acht maanden oude zoontje Luciano erin toen een wagen haar en de kinderkoets greep. Nicole stierf net nadat de ziekenwagen was toegekomen, Luciano werd naar het ziekenhuis gebracht en vecht daar voor zijn leven. Charlie Bianco-Ashley, de 25-jarige vader van Luciano, zag het allemaal gebeuren.

“Ze waren perfect voor elkaar”, zegt Gabriella Bianco-Ashley, de moeder van Charlie, in Daily Mail. “Ze waren al tien jaar samen, sinds hun twaalfde, en hun zoontje is zo mooi.” De kleine Luciano werd tweemaal gereanimeerd en moet nu nog een zware operatie aan zijn ruggengraat ondergaan.

Charlie en Nicole waren pas verhuisd naar hun eigen appartement, die de man des huizes betaalde met zijn werk als magazijnier. Nicole bleef thuis om voor hun zoon te zorgen. “Het laatste jaar hebben ze op de vloer geslapen in hun kleine flat. Ze hebben het niet breed. Gisteren had ik hen nog gebeld, want ik had hen nog niet gezien die dag. Normaal zie ik hen elke dag. Ze zeiden dat ze naar een film aan het kijken waren. En dan gebeurde dit.”

Zodra de moeder van Charlie vernam wat er gebeurd was, nam ze een taxi naar de plaats van het ongeval. “Mijn zoon trok me naar zich toe, zodat ik de straat niet op kon lopen. Ik wil niet dat jij ook doodgaat, zei hij. Ze waren op weg naar haar moeder. Er waren geen auto’s, deze wagen kwam uit het niets.”