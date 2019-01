Oudste open zwembad van Vlaanderen gaat dicht: "Kosten liepen te hoog op"

Geraardsbergen - In 1887 ging langs de Dender het stedelijk open zwembad van start. Nu valt het doek over het oudste open zwembad van Vlaanderen. Volgens het stadsbestuur van Geraardsbergen lopen de kosten voor onderhoud en renovatie van “den open dok” te hoog op.

Tijdens de lange hete zomer van 2018 werden in het stedelijk openluchtzwembad Den Bleek bezoekersrecords verpulverd. Maar dat belet niet dat het schepencollege maandag heeft beslist om het zwembad niet meer te openen. “Een zware keuze, waarbij het financiële kostenplaatje voor de toekomst de doorslaggevende factor is”, verklaart schepen van Sport Véronique Fontaine (Open VLD). “Eind december 2018 werd de elektriciteit afgekeurd, waardoor openen in mei 2019 onmogelijk is. Het verouderde zwembad is volledig aan renovatie toe.”

Volgens de schepen zouden de kosten voor renovatie oplopen tot 2 miljoen euro en er is maar een overheidssubsidie mogelijk van 500.000 euro. “De hele investering zou jaarlijks een meerkost van 150.000 euro betekenen.”

Jaarlijkse kost van minstens 300.000 euro

Fontaine zegt dat zelfs tijdens prachtige zomers, zoals die van 2018, de exploitatie van het zwembad een verlies heeft van 150.000 euro. “Samen met de investeringen voor renovatie zou dat dus een jaarlijkse kost zijn van minstens 300.000 euro.”

Volgens de schepen biedt het zwembad op provinciaal domein De Gavers, met zijn strandzone in de zomer, een alternatief om in de openlucht te blijven zwemmen in Geraardsbergen.

Zo komt er dus een einde aan meer dan 130 jaar “open dok” in het stadscentrum. Het recreatiepark Den Bleek omvat overigens niet enkel het zwembad maar ook een petanquebaan, minigolf, tennisveld en ligweiden. Volgens de schepen komt er een stadspark in de plaats.

“Nog dit jaar wordt een studie uitgevoerd om te bekijken wat het meest haalbare is. Zo lijkt een speelpark met het nodige groen aan de rand van de stad een voor de hand liggende optie. Maar ook andere vormen van recreatie behoren tot de mogelijkheden. De nabijheid van de jachthaven, de centrale ligging nabij de stad en het al open karakter van de site bieden heel wat potentieel. De minigolf en de tennisterreinen zullen mee in de nieuwe visie betrokken worden.”

Heftige reacties

De aangekondige sluiting van het open zwembad kan op weinig begrip rekenen bij de Geraardsbergenaars. Op de sociale media was maandag heel wat kritiek te lezen op de beslissing.