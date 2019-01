Oostende huurt Noorse verdediger voor de rest van het seizoen

KV Oostende heeft op zijn nieuwjaarsreceptie de 29-jarige Noorse verdediger Amin Nouri voorgesteld. Hij wordt gehuurd bij het Noorse Valerengen, met een optie tot aankoop.

Nouri is een robuuste verdediger die sinds 2011 voor de Noorse topclub Valerenga speelt. Hij doorliep de nationale jeugdselecties bij Noorwegen maar werd als senior nog nooit voor zijn geboorteland geselecteerd. Hierdoor kan hij nog steeds uitkomen voor Marokko, het land van zijn ouders.

Na Tom De Sutter is Nouri de tweede wintertransfer van KV Oostende. Nouri moet het uitvallen van Brecht Capon (armbreuk) opvangen. Nouri heeft zin in zijn eerste buitenlands avontuur. “Voor mij is het inderdaad een spannend avontuur,” zei de speler. “Noorse spelers die in België spelen, vertelden mij veel goeds over de competitie én over Oostende en ik kan dat enkel maar beamen. Ik maakte namelijk al even kort kennis met de stad en deze namiddag trainde ik al meteen een eerste keer mee. Ik ben ervan overtuigd dat ik me snel zal integreren in deze groep.”