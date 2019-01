Deze bijzondere B&B is zo populair dat uitbaters wel moeten uitbreiden

Koksijde / Oostduinkerke - Het naturistenvakantiecentrum Sea Nat in Oostduinkerke heeft de wind in de zeilen. Het centrum moest noodgedwongen uitbreiden om alle gasten op te vangen. Uitbaatster Ann Engelen heeft nog meer plannen, onder meer op zee.

Sea Nat is uniek omdat het de enige naturistenorganisatie is die logies ter beschikking stelt. “Maar we krijgen zoveel aanvragen dat we nu een derde appartement hebben moeten laten optrekken”, zegt Ann Engelen.

“De flat is alleen bedoeld als bed and breakfast, terwijl de andere kamers over een keukentje beschikken. We hebben afgelopen zomer enorm veel geïnteresseerden moeten teleurstellen omdat alles geboekt was. Indien wij tien appartementen zouden hebben dan kregen we ze nog moeiteloos verhuurd, maar drie is het maximum dat we willen uitbaten omdat rust en privacy bij ons primeren”, klinkt het nog.

Sea Nat won vorig jaar de prijs Logies van de Toekomst en kreeg ook een Q-kwaliteitslabel van de provincie West-Vlaanderen. “Meer dan de helft van de Vlamingen die hier komt, is van onze provincie. Nederland spant wel de kroon met zowat de helft van de gasten. Er komen ook steeds meer mensen over de vloer met problemen zoals stress, oververmoeidheid en burn-outs. Het naakt zijn zorgt ervoor dat ze samen met hun kleren ook het figuurlijke harnas waarin ze gevangenzitten van zich kunnen afgooien.”

Maar een van de logies huren, betekent niet meteen dat je naakt rond moet lopen. “We krijgen af en toe ook aanvragen om hier te verblijven van mensen die hun kleren willen aanhouden Als zij alles afhuren is dat geen probleem. Dat zijn dan meestal gezinnen waarvan de ouders naturisten zijn en de kinderen niet. Of bedrijven. Gemengd - de enen met de anderen zonder kleren - gaat echter niet. Wij luisteren graag naar de voorstellen van onze gasten. Iedereen die hier verblijft mag zij mening geven op een enquêteformulier van Westtoer. Dat was ook de aanleiding om een jacuzzi te installeren. Of we soms te doen hebben met bezoekers die zich niet gedragen? In de drie jaar dat we nu bestaan hebben we er twee aan de deur moeten zetten”, zegt Ann.

Zonder storen

En daar stopt het niet. “We zoeken steeds nieuwe ideeën. We zijn bijvoorbeeld partners aan het contacteren om zee-excursies te organiseren voor naturisten. Natuurlijk zonder andere mensen te storen. Wij volgen constant cursussen bij Westtoer en Toerisme Vlaanderen om een toonbeeld te zijn van wat het nieuwe toerisme inhoudt.”