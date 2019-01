Grootste windturbine van België komt in... Klein Frankrijk

Ronse - Ronse krijgt de grootste windturbine van België. Luminus zal die bouwen op het industrieterrein Klein Frankrijk. De turbine zal 230 meter hoog zijn.

De inwoners van Ronse krijgen donderdag uitleg over de opwarming van de aarde met bijhorende, concrete tips om zelf actie te ondernemen, om hun CO2-uitstoot te verlaten en zo het bedrag op hun energiefactuur te verminderen.

“De stad Ronse ondertekende het klimaatplan Zuid-Oost Vlaanderen en engageerde zich zo samen met dertien andere gemeenten om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 met veertig procent te verminderen”, zo laat energiebedrijf Luminus weten. “Het verbeteren van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie staan daarbij centraal.”

Wetenschapper

Luminus wil de stad Ronse helpen bij de verwezenlijking van die doelstelling en organiseert daarom een klimaatavond voor de inwoners van de stad. De avond start om 19 uur en wordt ingeleid door klimaatwetenschapper Samuel Helen. Hij legt uit wat de klimaatverandering precies inhoudt, wat de impact op onze maatschappij is en welke acties ieder van ons kan ondernemen.”

Tegelijk zal Luminus uitleg geven over het windturbineproject dat het bedrijf ontwikkelt op het industrieterrein Klein Frankrijk.

Nico De Bie, hoofd externe communicatie bij Luminus legt uit: “We plannen een grote turbine, want één turbine is beter dan twee kleinere. Dat maakt minder geluid, de wieken draaien trager en daardoor is het rustiger.”

Dichter bij huizen

“Met twee stuks zouden we ook dichter bij de huizen moeten bouwen. Bovendien is één molen ook beter voor de natuur”, luidt het nog.

De industriezone is een zogenaamd zoekgebied voor windturbines, aangeduid door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. “De windmolen is de grootste die we ooit bouwden, ik denk zelfs de grootste van het land” zo gaat De Bie verder. “Het hoogste punt wordt 230 meter hoog, de diameter van de wieken zal 126 meter bedragen. De top van de mast komt op 167 meter te liggen.”

De turbine zal 4,5 megawatt produceren, op jaarbasis goed voor 10,3 gWh of het verbruik van 3.000 gezinnen.

Luminus heeft in ons land 186 turbines en wil zijn geïnstalleerde vermogen voor windenergie tegen 2022 verhogen tot meer dan 700 megawatt.