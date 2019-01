Buurvrouw opgepakt voor brandstichting “terwijl we mekaar net nog een kerstkaartje stuurden”

Oudenaarde -

Een alleenstaande 51-jarige vrouw is opgepakt voor brandstichting. De vrouw zou in de Klaproosstraat in Eine een auto en een carport van haar buren in brand hebben gestoken. Het gezin met twee kinderen is ongedeerd maar bleef wel verbouwereerd achter. de “Van een burenruzie was geen sprake, we stuurden mekaar zelfs nog een kerstkaartje.”